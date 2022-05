"Era complicado assumirmos a subida, foi a II Liga mais competitiva dos últimos 30 anos"

ENTREVISTA - O defesa destaca a competência da estrutura do Casa Pia, que não deixa faltar nada aos atletas. "Já passei por clubes onde havia salários em atraso. Aqui só temos de nos preocupar em treinar bem e jogar."

Já passaram alguns dias desde que o Casa Pia garantiu o regresso ao principal escalão do futebol português, 83 anos depois da última presença. Contudo, quando falou com O JOGO, Vasco Fernandes ainda se emocionou com o feito. Aos 35 anos, o central e capitão casapiano diz estar "a viver o momento mais marcante da carreira".

Já passaram alguns dias desde que asseguraram a subida. Ainda parece um sonho?

-Penso que já deu tempo para assimilar o que foi feito. Fizemos algo extraordinário, histórico e muito grande. Não me canso de dizer: conseguimos colocar o nome do Casa Pia nos quatro cantos do país e pelos bons motivos. Isso para nós é a melhor medalha e troféu, porque representamos muita gente que trabalha e que ajuda muitas crianças.