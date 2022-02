Equipa de arbitragem para o V. Guimarães-Braga novamente alterada

Confira a nova equipa de arbitragem para o dérbi minhoto, agendado para as 20h30 de sábado.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou na tarde desta sexta-feira nova alteração na equipa de arbitragem para o dérbi do Minho entre Vitória de Guimarães e Braga, agendado para as 20h30 de sábado e a contar para a 21ª jornada do campeonato.

António Nobre será o árbitro do encontro, substituindo Manuel Mota, que havia sido eleito para o lugar de Fábio Veríssimo, que ficou fora da partida por motivos de saúde.

A nova alteração deve-se, explica o Conselho de Arbitragem, "ao falecimento de um familiar direto do árbitro Manuel Mota", que terá Hugo Ribeiro e Nélson Pereira como assistentes. Já o quarto árbitro e a equipa que estará presente no VAR mantêm-se.

Vitória de Guimarães-Braga

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Hugo Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Luís Ferreira

AVAR: João Bessa SIlva