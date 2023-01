"Enzo teve um comportamento que o Benfica e os adeptos não mereciam"

Álvaro Magalhães e Augusto Inácio viveram o clássico por dentro. Apontam favoritismo às águias, mas admitem surpresa dos leões. Em termos de figuras que podem desequilibrar o jogo, ambos apontam Rafa e Neres do lado do Benfica, e Porro e Edwards no Sporting como fortes candidatos a marcar a diferença.

O dérbi dos dérbis realiza-se no domingo no Estádio da Luz, opondo um Benfica que lidera a Liga Bwin e um Sporting que segue em quarto lugar a 12 pontos de distância. Factos que justificam um favoritismo maior das águias mas tratando-se do clássico entre rivais da Segunda Circular nada é garantido. Este é um daqueles jogos que, pode dizer-se, é imune a estados de alma e cujo resultado é sempre incerto.

Assim o confirmam duas pessoas que viveram por dentro o dérbi. Álvaro Magalhães jogou nas águias entre 1981 e 1990 e também fez parte da equipa técnica do clube entre 2003 e 2005. Augusto Inácio vestiu a camisola dos leões entre 1974 e 1982 e depois treinou o clube entre 1999 e 2000, tendo ainda exercido a função de dirigente nos verdes e brancos.