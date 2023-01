"Enzo? A alegria que colocou em campo assim que marcou significa que está feliz"

O Benfica defronta o Sporting no Estádio da Luz no domingo (18h00), num dérbi relativo à 16.ª jornada da Liga Bwin.

O Benfica parte como favorito para a receção ao Sporting, no domingo, da 16.ª jornada da Liga Bwin, projeta o ex-futebolista Bruno Aguiar, colocando "claramente" a pressão nos leões, pelos 12 pontos de diferença entre os rivais lisboetas.

"O Sporting sabe que qualquer resultado que não seja a vitória será o adeus definitivo ao título. Por isso, a pressão vai estar toda do seu lado e tem de ganhar na Luz se quiser ter alguma réstia de esperança. Ponto final. Não há outro resultado possível para alimentar uma possível conquista do título, sendo que o Sporting tem de pensar que há o acesso à Liga dos Campeões e muita coisa em jogo", referiu o ex-médio das águias (2000-2005).

O líder Benfica, com 40 pontos, mais seis do que o vice Braga e sete acima do campeão nacional FC Porto, terceiro, recebe o Sporting, quarto, com 28, no domingo, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, na penúltima ronda da primeira volta da I Liga.

"Penso que as equipas vão mostrar aquilo que têm vindo a jogar. O Benfica vai assumir o duelo e o Sporting também gosta de o fazer. Estou à espera de um grande jogo e espero que as duas equipas deem um grande espetáculo, que é o que todos desejamos", frisou.

Em busca do 38.º cetro, que escapa desde 2018/19, as águias seguem num pleno de oito êxitos em casa, o último dos quais com o Portimonense (1-0), na ronda anterior, que amenizou algumas das dúvidas levantadas pela derrota sofrida uma semana antes em Braga (0-3), além do empate fatal com o Moreirense (1-1), no Grupo C da Taça da Liga.

"Não me alarmou. Sabia que o Benfica não tinha feito uma ou duas exibições boas, mas vinha de uma sequência de 20 e tal jogos a ganhar e a praticar bom futebol e não se iria meter tudo em causa devido a um resultado negativo. Agora, foi evidente alguma quebra física e influenciou o facto de o Braga ter marcado logo no início", recordou.

Bruno Aguiar, de 41 anos, admite que o conjunto orientado pelo alemão Roger Schmidt "deu uma boa resposta" à primeira derrota na época, que desfez um ciclo de 28 partidas sem perder aquando do regresso da I Liga, após a inédita paragem para o Mundial'2022.

"Nesta altura, já se encontra melhor, mas, se há alguma equipa que foi prejudicada com esta pausa, foi claramente o Benfica. Estava com um andamento muito forte e acredito que não teria perdido em Braga se não tivesse havido esta pausa. O Enzo [Fernández], por exemplo, veio de um campeonato do mundo desgastante, chegou e jogou", reiterou.

Campeão mundial pela Argentina e eleito melhor jogador jovem da prova, o médio, de 21 anos, falhou a receção ao Portimonense por ter viajado para o seu país sem autorização do clube e faltado aos treinos no início de 2023, voltando na terça-feira com um golo no êxito no terreno do Varzim (2-0), da Liga 3, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

"O processo não era fácil, porque havia muita coisa em jogo, até para o próprio Enzo. Às vezes, as pessoas falam, mas não é fácil quando se é campeão do mundo e, de repente, surge uma proposta. Sabemos que lá fora estão a pagar montantes que são impossíveis em Portugal. Acho que o Enzo só teve o erro de, a seguir ao duelo em Braga, ter ido [à Argentina] passar a passagem de ano. De resto, não se sabe o que fez ou disse", notou, quanto ao alegado interesse manifestado pelos ingleses do Chelsea no centrocampista.

Ao comemorar o segundo golo dos lisboetas na Póvoa de Varzim, Enzo Fernández virou-se para a bancada onde se encontravam os adeptos das "águias" e levou a mão ao peito, batendo no símbolo do clube e fazendo um gesto indicador de que permanecerá na Luz, com Bruno Aguiar a reconhecer que "às vezes um gesto vale mais do que mil palavras".

"O Enzo ainda é um atleta jovem, tem bom caráter, é um bom miúdo e acho que um erro às vezes não quer dizer nada. Ele já assumiu que errou e esse gesto foi para os adeptos perceberem que ele quer ficar cá e está de alma e coração, até porque ninguém sabe o futuro. A alegria que colocou em campo e assim que marcou significa que está feliz. Os adeptos reconhecerão isso e não ganham nada em não o aplaudir no dérbi", considerou.

O ex-internacional sub-21 português acredita que "o Benfica e Roger Schmidt estiveram muito bem" na gestão de um tema "que está encerrado", enaltecendo o "imenso peso" do técnico para erguer uma equipa que "assumiu bem as suas ideias e ganhou confiança".

"Basta olhar para os atletas que estavam lá no ano passado e estão a render muito mais neste momento. Quando assim é, tem de haver dedo do treinador. É bom para o Benfica que isso tenha acontecido. É sinal de que acertaram nessa escolha. Como ele diz, ainda não se ganhou nada, mas as coisas estão a correr bem e há que continuar", direcionou.

Com lesões de gravidade distinta, o defesa espanhol Grimaldo e o avançado Rafa Silva estão em dúvida para defrontar o Sporting, apesar de Bruno Aguiar, que se formou no emblema da Luz e sagrou-se campeão nacional em 2004/05, sentir que os encarnados "têm tudo para voltar a jogar o futebol que habituaram os adeptos nos últimos tempos".