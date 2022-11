Entre a renda de bilros e a geometria: quem faz mais passes na Liga Bwin?

O Benfica é a equipa com mais passes da Liga Bwin e aquela que apresenta a melhor eficácia. Os outros candidatos ao título estão na cabeça do ranking, mas longe dos encarnados.

Os caminhos para chegar à baliza contrária são diversos e, numa caricatura, podem ser catalogados entre os que preferem a renda de bilros e o futebol feito geometria.

Entre os primeiros destaca-se o Benfica e o seu brutal número de passes - 635,5 por jogo, fazendo das águias o líder confortável deste ranking. No outro extremo encontramos a economia de processos do Vizela, com 310,9, ou seja, menos de metade dos encarnados.