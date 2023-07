Empate entre Rio Ave e Vitória: Confira os marcadores e jogadores utilizados

Jogo serviu de apresentação dos vila-condenses aos seus sócios.

Rio Ave e Vitória, ambos da I Liga, empataram 1-1 num jogo de preparação da nova época, que serviu da apresentação dos vila-condenses aos seus associados.

Num duelo divido, e que serviu para os técnicos dos dois conjuntos testarem soluções, os vimaranenses estiveram melhor na etapa inicial, chegando à vantagem, logo aos 11 minutos, por intermédio de Jota Silva, tendo o Rio Ave reagido na segunda metade, e resgatado o empate, com um tento de Hernâni, aos 71 minutos.

A equipa da foz do Ave, que surgiu com o seu teórico onze mais forte, e sem novidades, porque está impedida de inscrever jogadores por sanção da FIFA, não conseguiu travar uma melhor entrada dos minhotos, que ainda antes do quarto de hora inauguraram o marcador, com Jota Silva, servido por Alisson Safira, a passar entre os centrais e desviar para o golo.

Os vimaranenses, que na equipa inicial não apresentaram reforços, mas fizeram alinhar três jovens da formação - Ni Rodrigues, Diogo Sousa e Alberto Costa -, mostraram mais ritmo nesta etapa inicial, e estiveram perto do 2-0, num cabeceamento de Ni Rodrigues, travado por boa defesa do guardião local Jhonatan.

Para o segundo tempo, o técnico dos visitantes, Moreno Teixeira, mudou quase toda a equipa, introduzindo os reforços Charles, Adrián Butzke e João Mendes, enquanto o Rio Ave foi fazendo mudanças faseadas, acabando por crescer no jogo.

Já depois Patrick William e Zé Manuel terem ameaçado, acabou por ser Hernâni, aposta para este segundo tempo, a resgatar a igualdade, num desvio a um cruzamento de Leonardo Ruiz, aos 71 minutos.

Na parte final, os dois conjuntos ainda lutaram pela vitória, com André Silva, no lado dos vimarenenses, e Hernâni, para os locais, a estarem perto de desequilibrar o ensaio, mas acabando o 1-1 por prevalecer.

Com este ensaio, o Rio Ave terminou o seu período de testes neste defeso, sendo que o próximo compromisso será já oficial, sábado, para a Taça da Liga, frente ao Académico de Viseu, da II Liga.

Já o Vitória ainda tem mais um ensaio agendado, também no sábado, frente ao Tondela, da II Liga, que antecede o arranque competitivo oficial, em 27 de julho, frente aos eslovenos do NK Celje, para a Liga Conferência Europa.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Vitória, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Jota Silva, 11 minutos.

1-1, Hernâni, 71.

- Rio Ave: Jhonatan, Patrick William, Aderllan Santos, Renato Pantalon, Costinha, Amime, Guga, Ukra, Fábio Ronaldo, Leonardo Ruiz e Boateng.

Jogaram ainda: Magrão, Miguel Nóbrega, Hernâni, Vítor Gomes, Zé Manuel, Karseladze, Bruno Ventura, Lomboto, Joca, Sávio, Nuno Namora. Lucas Flores e André Pereira.

Treinador: Luís Freire.

- Vitória: Bruno Varela, Alberto Costa, Manu Silva, Ni Rodrigues, Nélson da Luz, Dani Silva, Diogo Sousa, Tiago Silva, Miguel Maga, Alisson Safira e Jota Silva.

Jogaram ainda: Charles, Adrián Butzke, André Silva, Bruno Gaspar, Gonçalo Nogueira, Jota Pereira, João Mendes, Tounkara, Martim Alberto, Tomás Handel, e Mikel Villanueva.

Treinador: Moreno Teixeira.

Árbitro: Fábio Melo (Porto).

Ação disciplinar: nada a assinalar

Assistência: cerca de 1.500 espectadores.