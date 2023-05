É o jogo grande da jornada 31: confira os onzes prováveis de Benfica e Braga

O Benfica-Braga, da 31.ª jornada da I Liga, está agendado para as 20h30 deste sábado.

Bah é chave para onze encarnado

Agradado com a resposta da equipa em Barcelos, ante o Gil Vicente, Roger Schmidt pondera lançar o mesmo onze diante do Braga mas estuda ainda a possibilidade de voltar a devolver a titularidade a Bah (na foto), já recuperado de problemas físicos. O lateral direito é nesta altura a chave do onze encarnado, já que se decidir apostar no defesa dinamarquês Roger Schmidt irá fazer avançar no terreno Aursnes. Dessa forma, e face ao bom momento de João Neves, com dois jogos seguidos de início, o técnico poderá sacrificar David Neres, algo que já sucedeu anteriormente.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e João Neves; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Ricardo Horta a colecionar requintes

Ricardo Horta marca há três jogos seguidos na I Liga, chega à Luz num dos melhores momentos da época, o que se afigura um tormento para o Benfica, que conhece o poder definidor do criativo dos minhotos, tanto por lá ter estado na formação como por ter sido amplamente pretendido por Rui Costa e Roger Schmidt, fazendo parte da visão traçada para o Benfica 2022/23. Não passou de novela de mercado, a permanência fez-se real, estando Ricardo Horta a cumprir a sétima temporada consecutiva na Pedreira sempre como símbolo das metas ambiciosas dos guerreiros.

O atacante até foi decisivo na primeira volta, marcando por duas vezes, na goleada infligida aos encarnados, por 3-0, pelo que em Braga todos esperam que ative a sua magia na Luz, ao passo que os adeptos do Benfica vão dispensando a versão refinada do vilão ou demónio nas aspirações encarnadas. Ricardo Horta tem formado um trio endiabrado nas combinações ofensivas com Iuri Medeiros e Abel Ruiz, sendo peça essencial na estratégia de Artur Jorge para desmontar a organização defensiva do líder da I Liga. Na Luz passará pela sétima época seguida a barreira dos 40 jogos.

Onze provável do Braga: Matheus; Victor Gómez, Tormena, Niakaté e Sequeira; Iuri Medeiros, Racic, André Horta e Bruma; Abel Ruiz e Ricardo Horta.