"É mais um Benfica-Sporting que se espera quentinho"

O conjunto leonino chega ao dérbi depois de uma derrota na visita ao reduto do Marítimo (0-1), na ronda anterior da I Liga.

Valdo e José Soares, antigos futebolistas encarnados, alertam para o facto de o Sporting chegar "ferido" ao dérbi diante do Benfica, agendado para domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"É mais um dérbi que se espera quentinho, independentemente da posição das equipas, mas o Benfica, se não entra concentrado, pode ser surpreendido pelo Sporting", atirou Valdo, destacando que um dérbi é sempre "50-50".

Os antigos futebolistas estiveram presentes no lançamento do INseparable, um gin criado por Nélson, antigo guarda-redes do Sporting, num evento que decorreu no Centro de Artes e Criatividade, em Torres Vedras, e que serviu de "aquecimento" para o dérbi lisboeta, marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Chamado a antecipar o jogo entre o primeiro e o quarto classificado do campeonato, José Soares também não escondeu a confiança no seu Benfica.

"Sabemos que nos últimos tempos não é normal o Benfica ter tantos pontos de diferença do Sporting, mas há que desconfiar sempre. Muitas vezes, a equipa que não está tão bem consegue surpreender", sublinhou o antigo defesa, de 46 anos, que na década de 90 alinhou algumas épocas, por empréstimo, pelos 'encarnados'.

O ex-futebolista disse estar confiante na vitória do Benfica, elencando, todavia, que o Sporting é uma "grande equipa, com grandes jogadores e que vai ter sempre uma palavra a dizer", já que, refere, a equipa comandada por Rúben Amorim "não pode perder o jogo".

"O Sporting foi campeão há bem pouco tempo e também quer este jogo, que é muito importante para os seus objetivos", justifica, aludindo também aos lugares de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

O jogo entre Benfica e Sporting, referente à 16.ª jornada da I Liga, está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.