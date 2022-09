"É completamente precipitado retirar o Sporting da luta pelo título"

Declarações de Pedro Martins, treinador português, na zona mista do World Scouting Congress.

Pedro Martins, treinador que orientou o Olympiacos nas últimas quatro quatro épocas e saiu na fase inicial desta temporada, depois de ter treinado Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães, esteve esta quinta-feira no World Scouting Congress, que decorre num hotel do Porto, sendo um dos participantes do painel sobre o tempo útil de jogo, juntamente com Armando Evangelista, treinador do Arouca, e Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal.

Na zona mista, Pedro Martins começou por falar sobre as diferenças de mentalidade entre o que se verifica no campeonato português e grego e os jogos europeus.

Diferença de mentalidades: "Na Grécia é pior do que no futebol português. É uma questão cultural. Quando vamos para os jogos internacionais vamos imbuídos num espírito de proporcionar bons espetáculos e fazer bons jogos, sabendo que não há proteção e gestão de jogos e estratégias em que normalmente os jogadores estão habituados aos treinadores, há várias coisas que mudam a partir disso e quando retiram aos seus campeonatos, nomeadamente ao campeonato português, que é do que estamos a falar e é o mais importante, há alterações significativas, porque está instituída esta cultura há muitos anos."

Análise ao campeonato português: "O Benfica contratou bem, além do seu treinador, que acertou, foi buscar jogadores com perfil que gostaria que fizessem parte do plantel, acho que foram ao mercado de uma forma inteligente, a estrutura do Benfica está a ter frutos neste momento. O Braga, do Artur Jorge, está a fazer um trabalho absolutamente excecional, no campeonato português e nas competições europeias, tiro-lhe o chapéu, temos dados de mais um treinador que pode ter sucesso, que tem qualidade e que espero que volte a fazer o que fez quando pegou no Braga, há dois anos, e acabou a época numa boa, e volta a demonstrar que é um treinador competente. No restante, ainda há muito campeonato. O FC Porto e o Sporting ainda têm uma palavra a dizer, em termos de campeonato, o Sporting não começou muito bem. O FC Porto já esteve em situações muito idênticas, na época passada estava nesta situação e acabou por ser campeão, ainda é muito precoce. Nesta fase, o Benfica e o Braga têm sido as equipas mais competentes."

É precipitado retirar o Sporting da luta pelo título? "Completamente. O campeonato ainda não vai no início, ainda vai ser escrito muita coisa. Vejo até ao momento quatro equipas que qualquer uma delas pode ser campeã, muito sinceramente."