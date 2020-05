Drive in para assistir ao FC Porto-Boavista? A ideia agrada a Rui Moreira

Presidente da Câmara Municipal do Porto anunciou um drive-in no Queimódrom para fins culturais. O FC Porto-Boavista em noite de São João abre uma outra hipótese

"Pareceu-nos interessante discutir a matéria que estava a ser trata para outros fins, que é a instalação de um 'drive-in' no Queimódromo. Temos vindo a trabalhar com outros operadores no sentido de ter esse espaço para outros fins, como culturais e cinema e era muito interessante poder oferecer essa valência aos adeptos no Porto", disse Rui Moreira esta segunda-feira. O assunto da conversa com os jornalistas, após a reunião com Pedro Proença, presidente da Liga, era o dérbi da cidade FC Porto-Boavista na noite de São João, dia 23 de junho.

"Temos um jogo que nos entusiasma desportivamente, mas que nos preocupa, que é um Boavista-FC Porto na noite de S. João. Gostaríamos que adeptos pudessem conviver em tranquilidade, com todas as normas de segurança, sem estarem fechados num café. O que aconteceria é que, sem assinatura de um canal, os adeptos não vão ao estádio, mas podem reunir noutro sítio com menos segurança", afirmou.

"Aquilo que temos a certeza é que os adeptos vão querer ver jogos. E muitos deles vão querer ver os jogos na companhia de outros adeptos. Por natureza, é uma coisa que, para a maioria de todos nós, se vê com outros adeptos", disse ainda o autarca.

"Nesse sentido, pareceu-nos interessantes discutir uma matéria com Pedro Proença, que já estava a ser tratada por nós para outros fins, que é a instalação de um 'drive-in' no queimódromo. (...) Pareceu-nos que era muito interessante poder oferecer essa valência aos adeptos de futebol na cidade do Porto, tanto mais que vamos ter um jogo que nos preocupa e entusiasma desportivamente, mas preocupa sobremaneira", insistiu.