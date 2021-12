Dois rostos no dérbi: Sarabia a desbloquear e Rafa a abanar mais

O avançado português tem maior peso em golos e assistências no Benfica mas todos os lances que deram golo do Sporting com "dedo" do espanhol valeram pontos.

O combustível da linha atacante de qualquer equipa é trazido para o campo pelo talento e a velocidade dos seus protagonistas e, no dérbi de amanhã na Luz, Benfica e Sporting têm em Rafa e Sarabia exemplos disso mesmo.

Desbloqueadores ao longo da época nos elencos de Jorge Jesus e de Rúben Amorim, tanto o internacional português como o espanhol têm potencial para desmantelar a retaguarda contrária.