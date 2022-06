Amorim e Vasco Seabra incluídos na lista de treinadores mais promissores da atualidade

Rúben Amorim e Vasco Seabra marcam presença na lista elaborada pelo jornal As

O jornal As fez uma lista dos treinadores que considera mais promissores da atualidade, tendo enumerado dois portugueses da Liga Bwin: Rúben Amorim e Vasco Seabra.

O técnico dos leões encabeça a lista do jornal espanhol, que salienta o já rico palmarés de Amorim aos 37 anos - um campeonato, uma Supertaça e três Taças da Liga (duas pelo Sporting, uma pelo Braga).

O treinador do Marítimo também é alvo de elogios por parte dos espanhóis, com o jornal a referir que as boas indicações deixadas no Famalicão, Paços de Ferreira e Moreirense, para além dos madeirenses, colocam Seabra na calha para no futuro dar o salto para os habituais quatro primeiro classificados do campeonato.

A lista inclui ainda os nomes de Matthias Jaissle (Salzburgo), Carlos Corberán (Huddersfield), Fernando Gago (Racing Club), Vincent Kompany (Anderlecht), Domenico Tedesco (Leipzig) e Ryan Mason (Tottenham).

