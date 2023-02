Formação de Armando Evangelista segue no sétimo lugar do campeonato.

O Arouca reforçou o sétimo lugar da I Liga, ao empatar 1-1 no reduto do Gil Vicente, em encontro da 19.ª jornada.

Em Barcelos, a formação forasteira adiantou-se no marcador aos 30 minutos, com um tento do palestiniano Oday Dabbagh, mas, aos 37, o brasileiro Vítor Carvalho repôs a igualdade.

O conjunto de Armando Evangelista, que vinha de um desaire por 3-0 com o Benfica, pontuou pela quarta vez nos últimos cinco jogos e passou a somar 27 pontos, contra 19 do Gil Vicente, que se manteve no 15.º lugar, em igualdade com o Estoril (14.º).

