Dois detidos e 72 identificados no clássico entre Benfica e FC Porto

Clássico entre águias e dragões, no Estádio da Luz, resultou na detenção de dois adeptos e na identificação e retirada de outros 72.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta sexta-feira dois adeptos, por injúrias e ofensa à integridade física, e identificou 72 indivíduos no clássico entre Benfica e FC Porto (1-2), da 27.ª jornada da Liga Bwin.

Segundo explicou à Lusa fonte da PSP, foram efetuadas duas detenções, a um adepto por injúrias e outro por ofensa à integridade física, numa operação que decorreu "sem incidentes de grande relevância", embora "comportamentos inadequados" no interior do Estádio da Luz, em Lisboa, tenham levado à identificação e à retirada de 72 pessoas do recinto.

Além disso, 10 adeptos foram também identificados por posse de pirotecnia, que levou à "apreensão de diverso material pirotécnico", sendo que o resultado da partida - triunfo do FC Porto por 2-1 - "acabou por depois retirar alguma euforia", permitindo à PSP "mobilizar todos os adeptos do FC Porto para os autocarros" no final do clássico.

O ​​​​​​​FC Porto impôs a segunda derrota ao líder Benfica na I Liga, a primeira no Estádio da Luz, em Lisboa, ao vencer por 2-1 o clássico da 27.ª jornada, reduzindo a desvantagem para sete pontos.

O colombiano Mateus Uribe, aos 45 minutos, e o iraniano Taremi, aos 54, concretizaram a reviravolta dos campeões nacionais, que somaram o quinto jogo sem derrotas, depois de um golo na própria baliza do guarda-redes Diogo Costa, após cabeceamento de Gonçalo Ramos, aos 10, ter dado vantagem ao Benfica.

Apesar da derrota, a segunda na I Liga, o Benfica, que tinha vencido os últimos 10 jogos e não perdia há 12, segue na liderança, com 71 pontos, mais sete do que o FC Porto, quando faltam sete jornadas para o fim do campeonato.