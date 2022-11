"Doença súbita" origina alteração no árbitro do jogo entre Benfica e Gil Vicente

Rui Costa substituído por Manuel Oliveira. Encontro tem início às 18h00 deste domingo.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol informou este domingo que Rui Costa, inicialmente nomeado para o jogo, não irá dirigir o duelo entre Benfica e Gil Vicente. De acordo com o divulgado, o árbitro da AF Porto está indisponível "devido a doença súbita", sendo substituído por Manuel Oliveira.

"A Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF procedeu à substituição do árbitro principal do encontro deste domingo entre o Benfica e o Gil Vicente. Devido a doença súbita, o árbitro nomeado, Rui Costa, está impedido de integrar a equipa de arbitragem para a referida partida, a contar para a 13.ª jornada da Liga Bwin", pode ler-se.

Recorde-se que Nuno Manso e Fábio Silva serão os assistentes, enquanto Bruno Vieira será o quarto árbitro. Já Cláudio Pereira e André Costa estarão no VAR.

A partida da ronda 13 do campeonato tem início às 18h00, no Estádio da Luz.