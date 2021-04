Divulgados os horários das jornadas 28 e 29 da Liga NOS

Liga confirmou também alterações aos horários de dois jogos da 27.ª ronda.

A Liga divulgou esta quarta-feira os horários das jornadas 28 e 29 da Liga NOS, com natural destaque para o duelo entre Braga e Sporting, da 29.ª ronda, que vai disputar-se no dia 25 de abril (domingo), às 20h00.

No que toca à 28.ª jornada, Benfica e FC Porto jogam no mesmo dia: as águias deslocam-se a Portimão às 19h00 e os dragões recebem o V. Guimarães às 21h00 de 22 de abril, uma quinta-feira.

De referir ainda que a Liga oficializou as alterações aos horários de dois jogos da 27.ª jornada. O Belenenses.-Marítimo, previamente agendado para as 12h45 de sábado 17 de abril, será agora disputado às 18h00 do mesmo dia. Já a receção do Nacional ao FC Porto será disputada pelas 17h30 de domingo.

- Confira os horários completos das rondas 28 e 29 da Liga NOS:

Jornada 27 (jogos com novos horários):

Sábado, 17 de abril

Belenenses - Marítimo, 18H00 - Sport TV

Domingo, 18 de abril

Nacional - FC Porto, 17H30 - Sport TV

Jornada 28:

Terça-feira, 20 de abril

P. Ferreira - Farense, 20H00 - Sport TV

Quarta-feira, 21 de abril

Santa Clara - Moreirense, 15H30 locais/16H30 continente - Sport TV

Marítimo - Rio Ave, 17H00 - Sport TV

Braga - Boavista, 19H00 - Sport TV

Sporting - Belenenses, 21H15 - Sport TV

Quinta-feira, 22 de abril

Tondela - Nacional, 15H00 - Sport TV

Gil Vicente - Famalicão, 17H00 - Sport TV

Portimonense - Benfica, 19H00 - Sport TV

FC Porto - V. Guimarães, 21H00 - Sport TV



Jornada 29:

Domingo, 25 de abril

Boavista - Marítimo, 15H00 - Sport TV

Rio Ave - P. Ferreira, 17H30 - Sport TV

Braga - Sporting, 20H00 - Sport TV

Segunda-feira, 26 de abril

Belenenses - Gil Vicente, 17H00 - Sport TV

Benfica - Santa Clara, 19H00 - BTV

Nacional - V. Guimarães, 19H00 - Sport TV

Famalicão - Tondela, 19H00 - Sport TV

Moreirense - FC Porto, 21H15 - Sport TV

Terça-feira, 27 de abril

Farense - Portimonense, 21h45 - Sport TV