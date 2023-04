Discussão pelos milhões da Champions deixa FC Porto sem aliados no clássico

Clássico de sexta-feira mexe diretamente com as aspirações de quatro clubes e, no fundo, só ao FC Porto interessa sair da Luz com a vitória. Com um triunfo, o Benfica sabe que pode encomendar as faixas, deixando o FC Porto à mercê do Braga no segundo lugar e o Sporting com a possibilidade de se aproximar, incendiando a luta pela Champions.

Nunca é só um jogo, mas o Benfica-FC Porto de sexta-feira será muito mais do que um clássico por tudo o que está em jogo. Os 90 minutos na Luz, mais os descontos, mexem diretamente com as aspirações dos dois rivais, mas terão outros dois clubes bem atentos no sofá e com a calculadora na mão. No fundo, olhando para a atual classificação e com a época a caminhar a passos largos para o término, pode dizer-se que os portistas vão lutar contra o mundo já que são os únicos a quem o triunfo em Lisboa interessa.

Benfica, Braga e Sporting esperam o contrário, como se pode perceber pelas opiniões dos colunistas de O JOGO. Até o sportinguista Manuel Moura dos Santos, que admite querer o Benfica perca em qualquer circunstância, desta vez, estará a torcer pelos encarnados.