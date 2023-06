Direção do Farense demite-se e convoca eleições

Não houve justificação adicional sobre os motivos que conduziram a este desfecho,

A Direção do Farense, presidida por João Rodrigues desde 2016, e com mandato a expirar apenas em 2024, demitiu-se esta quarta-feira, após reunião, mas informou, via comunicado, que se manterá em funções até que os novos corpos sociais sejam eleitos.

Não houve justificação adicional sobre os motivos que conduziram a este desfecho, apesar das tentativas feitas por O JOGO. Tudo leva a crer, porém, que João Rodrigues se recandidatará ao cargo, embora possa retocar a equipa que o acompanha. As eleições, informa o comunicado do Farense, que este ano volta à I Liga, serão agendadas "com a maior brevidade possível", sendo certo que, até lá, a gestão do clube está assegurada.

COMUNICADO NA INTEGRA

"O Sporting Clube Farense faz saber a todos os sócios, adeptos e público em geral que após reunião da Direção de 21 de Junho 2023, o Presidente do Sporting Clube Farense e todos os membros da direção se encontram demissionários.

Mais se informa que se manterão em funções defendendo os superiores interesses do Sporting Clube Farense até às próximas eleições para os órgãos sociais, a serem convocadas com a maior brevidade possível".