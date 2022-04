Diogo Costa é o recordista

O golo do Ricardo Horta terminou com algumas aspirações estatísticas do FC Porto neste campeonato. Uma das menos evidentes foi terminar a maior sequência de minutos sem golos sofridos de um guarda-redes nesta Liga Bwin.

Diogo Costa é o guarda-redes da Liga Bwin com o período mais extenso sem golos sofridos, nesta época.