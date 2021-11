DGS vai testar atletas do Benfica devido à nova variante de covid-19: "Temos de apertar a malha"

Organismo entende que, por "precaução", será feita uma identificação "mais alargada" de contactos. Descartar de responsabilidades pela realização do Belenenses-Benfica reiterada

Graça Freitas, diretora-geral de saúde, anunciou que os atletas do Benfica que estiveram no Estádio Nacional também farão uma testagem aprimorada à covid-19, nesta segunda-feira, dado o surgimento da variante ómicron, que infetou 13 "azuis".

"Tratando-se de uma nova variante, temos de apertar a malha. (...) Haverá um plano de testagem muito rigoroso, com o objetivo de quebrar cadeias de transmissão. Será feita uma identificação mais alargada dos contactos", afirmou Graça Freitas, em declarações à rádio "TSF", por uma "questão de precaução", dado que houve contactos entre "águias" e jogadores do Belenenses SAD, na 12.ª jornada da I Liga.

Não obstante essa estratégia da DGS, o Benfica tem também uma bateria de testes à covid-19 agendada para a manhã desta segunda-feira, por se tratar de uma regra de controlo sanitária adotada pelo clube da Luz dado o contexto pandémico.

Graça Freitas detalhou, também, que os 13 casos confirmados de infeção com a nova variante (ómicron) no Belenenses "não são exclusivamente em jogadores, porque há casos na equipa técnica" de Filipe Cândido, treinador atualmente infetado e isolado.

A diretora-geral de saúde reiterou, à "TSF", o descartar de responsabilidades por parte do organismo que dirige em relação à realização ou não do encontro do campeonato, no passado domingo, por ser "uma competência exclusivamente desportiva".

"À saúde, cabe detetar e isolar casos e contactos. Não é da competência da saúde, de todo. Será da competência da Liga, dos clubes. Eu não sei regras desportivas, essas competências devem ser separadas", juntou Graça Freitas.