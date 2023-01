"Dérbi? Se o Sporting perder e depois conseguir recuperar 15 pontos..."

Declarações de Bruno Lage, antigo treinador do Benfica.

Bruno Lage, antigo treinador do Benfica, falou sobre o dérbi de domingo (18h00), a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin, entre as "águias" e o Sporting.

Para Lage, o jogo não é decisivo, mas destaca a "diferença pontual enorme" caso o Benfica vença o encontro.

"Fica com uma diferença pontual enorme, de 15 pontos, mas estamos a entrar no Ano Novo e ainda não começou a segunda volta do campeonato. Quem nos garante que o Sporting, ao vencer no próximo jogo [Benfica], eventualmente não possa depois perder um ou outro jogo à frente ou até acontecer o contrário?", começou por dizer em declarações à "Antena 1".

"O Sporting se perder e depois fizer uma segunda volta e um resto de época muito bom que lhe permita melhorar na classificação... Tudo pode acontecer, é uma diferença pontual [considerável] mas se o Sporting perder e depois conseguir recuperar 15 pontos para o primeiro, ainda a lutar com FC Porto e Braga na segunda e terceira classificação... Seria um feito histórico", concluiu.