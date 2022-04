Dérbi: PSP fiscalizará trânsito desde a manhã de domingo em Lisboa

Partida da ronda 30 do campeonato tem início às 20h30.

A fiscalização ao trânsito devido ao jogo de futebol entre Sporting e Benfica no domingo, pelas 20:30, em Alvalade, Lisboa, vai começar de manhã, prevendo-se "cerca de 47 mil pessoas" para assistir ao dérbi, anunciou a PSP.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que, apesar de a hora oficial de abertura ao público das portas do estádio José Alvalade estar prevista para as 18:30 de domingo, a fiscalização do trânsito começará "ainda no período da manhã", inclusive ao estacionamento irregular.

A PSP pretende "garantir a necessária fluidez da circulação automóvel", pelo que as restrições pontuais ao trânsito automóvel e pedonal acontecerão "somente em situações entendidas como medida de segurança necessária".

O "derby" entre o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, a contar para a 30.ª jornada da Liga Portugal, é considerado um evento de "risco elevado", de acordo com a legislação nacional em vigor, indicou a PSP.

"Haverá fiscalização do estacionamento irregular, procurando a melhor fluidez possível na circulação automóvel, com condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco", reforçou a PSP.

Os adeptos do Benfica devem concentrar-se pelas 17:00 no estádio do seu clube para serem acompanhados até ao estádio do Sporting (com passagem pela Segunda Circular, Estrada da Luz e Rua Professor Francisco Gentil, entre outras).

O Comando Metropolitano de Lisboa destacará "um dispositivo policial entendido como adequado às circunstâncias", em que se incluem diversas valências da PSP: Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia.

"Com este dispositivo, a principal missão da PSP é garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior e imediações do complexo desportivo, prevenindo furtos a pessoas, de e em automóveis, roubos, venda ilegal de bilhetes e quaisquer alterações da ordem pública", adiantou a polícia, em comunicado.

Neste âmbito, a PSP lembrou que, segundo a legislação, são crimes a distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares; a prática de dano em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público; a participação em rixa na deslocação para ou do espetáculo desportivo; a entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição (relvado); e ofensas à integridade física atuando em grupo.

A polícia aconselhou ainda a que todos os adeptos se desloquem para o estádio José Alvalade em transportes públicos, evitando levar as viaturas para as imediações, e a chegarem com antecedência ao local, contando com as filas e com os procedimentos de segurança.

No caso de serem utilizadas viaturas próprias, o estacionamento deve ser feito em parques vigiados e destinados para o efeito.

Além disso, o público deve evitar levar malas e mochilas para o interior do recinto.