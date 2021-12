Dérbi entre Benfica e Sporting vai ser um jogo do gato e do rato

Os sistemas de leões e águias prevêm-se semelhantes. Treinadores terão que "inventar" para fazer a diferença.

O treinador Manuel Cajuda utilizou a covid-19 como metáfora para perspetivar, a O JOGO, o dérbi de sexta-feira entre águias e leões: a Jorge Jesus e Rúben Amorim compete descobrir a vacina para imunizar a sua equipa dos ataques do adversário. "

Como se surpreende o adversário? Sendo bons naquilo que o adversário não imagina que nós podemos ser bons. Senão é como a covid. Descobre-se a vacina...", comentou Cajuda com espontaneidade, referindo-se a uma espécie de jogo do gato e do rato.