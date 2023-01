Dérbi com 12 pontos a separar as equipas: uma vantagem que dá título

Não há motivos para se abrirem garrafas de champanhe porque as "contas fazem-se apenas no fim", mas o cenário atual não deixa de ser animador para a equipa de Roger Schmidt.

Separados por doze pontos, com vantagem para os encarnados, Benfica e Sporting defrontam-se este domingo, às 18 horas, no Estádio da Luz, quase no fecho da primeira volta do Campeonato.

Confortável na liderança, o Benfica vai tentar dar sequência ao bom desempenho que tem tido esta temporada, onde soma apenas uma derrota e um empate, ambos fora.