Delegado descreve "agressão a soco" a Matheus Reis

Relatório descreve os incidentes que envolveram os elementos da equipa de publicidade e o comportamento de um apanha-bolas

Matheus Reis foi um dos jogadores envolvidos nos incidentes do FC Porto-Sporting, sendo que o delegado da Liga viu o defesa do Sporting ser agredido por funcionários responsáveis pela publicidade do Estádio do Dragão.

"A confusão generalizada deslocou-se para junto da bancada central nascente e aí verificaram-se alguns empurrões entre jogadores do Sporting CP e Assistentes de Recinto Desportivo, sendo que tal culminou com o arremesso de uma garrafa de água e uma agressão a soco ao jogador nº2, Matheus Reis, perpetrada por dois de três elementos da equipa de ativações publicitárias do FC Porto, envergando colete azul (um deles com o nº02 aposto nesse mesmo colete) que se encontravam nesse local, tendo esses elementos sido prontamente afastados por ARD's, pode ler-se no documento a que O JOGO teve acesso, que também fala em "empurrões entre jogadores do Sporting e Assistentes de Recinto Desportivo".

A descrição do delegado refere também o arremesso "na direção dos jogadores do Sporting", de "um isqueiro e uma cadeira, não sendo possível identificar o autor".

Finalmente, quanto ao comportamento dos apanha-bolas, um deles "situado junto à baliza norte, arremessou uma garrafa de água na direção dos jogadores do Sporting".