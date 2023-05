Artur Soares Dias no Portimonense-Benfica. Confira a lista das nomeações da jornada

Redação com Lusa

Artur Soares Dias vai estar no Algarve, Manuel Oliveira no Dragão. Encarnados jogam no final de tarde deste sábado, dragões na noite de domingo

Já se conhecem quase todas as equipas de arbitragem para os encontros da 32ª jornada da Liga Bwin.

Artur Soares Dias, que acabou de apitar o Real Madrid-Manchester City, vai estar em Portimão. Manuel Oliveira vai ser o juiz da outra partida decisiva para as contas do título, o FC Porto-Casa Pia.

Na luta por um lugar na Liga dos Campeões, destaque para a presença de Tiago Martins no Sporting-Marítimo e de Vítor Ferreira no Braga-Santa Clara.

Nomeações para a jornada 32 da I Liga:

Gil Vicente-Boavista

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Álvaro Mesquita e André Costa

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

Vizela-Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e José Mira

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos

Chaves-Paços de Ferreira

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Martins

Portimonense-Benfica

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Sérgio Jesus

Sporting -Marítimo

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Rio Ave -Vitória

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Cidade e Nuno Pires

4.º árbitro: Paulo Barradas

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

Braga-Santa Clara

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Luís Costa e Nelson Cunha

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Anzhony Rodrigues

FC Porto-Casa Pia

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Fábio Silva

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Hugo Santos