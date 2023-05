Decisão do título: Rui Costa na Luz e Artur Soares Dias no Dragão

Benfica-Santa Clara e FC Porto-Vitória disputam-se este sábado, a partir das 18h00. Confira as equipas de arbitragem nomeadas para o 34ª e última jornada da Liga Bwin 2022/23

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para a última ronda do campeonato, com destaque para os jogos que envolvem Benfica e FC Porto, as duas equipas que vão discutir o título a partir das 18h00 de sábado e estão separadas por dois pontos.

Rui Costa foi o árbitro nomeado para o duelo entre águias e Santa Clara, enquanto Artur Soares Dias estará na receção dos dragões ao Vitória.

Confira as nomeações:

Rio Ave-Famalicão

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Carlos Martins e André Costa

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Vizela-Sporting

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Manuel Mota

AVAR: Inácio Pereira

Gil Vicente-Casa Pia

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Luzia

4.º árbitro: Pedro ramalho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Marcos Brazão

Chaves-Boavista

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Pedro Felisberto e Hugo Santos

4.º árbitro: João Mendes

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Bruno Jesus

Estoril-Marítimo

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Álvaro Mesquita e Fábio Silva

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: António Nobre

AVAR: José Mira

Portimonense-Arouca

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Luís Costa e Nelson Cunha

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

FC Porto-Vitória

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Fábio Melo

AVAR: Carlos Campos

Benfica-Santa Clara

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Tiago Martins

AVAR: Rui Teixeira

Braga-Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: Pedro Ferreira

VAR: Vasco Santos

AVAR: Luciano Maia

Recorde as contas do título:

>> Benfica é campeão se:



- Vencer na receção ao Santa Clara, último classificado e já despromovido à II Liga

- Empatar e o FC Porto não anular a diferença de golos que é, ao cabo de 33 jornadas, de 11 golos a favor do Benfica

- Perder e o FC Porto não ganhar



>> FC Porto é campeão se:



- Ganhar ao V. Guimarães e o Benfica perder com o Santa Clara, na Luz

- Derrotar o V. Guimarães e o Benfica empatar, anulando a tal diferença de golos