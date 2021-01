Equipa famalicense ficou a pedir grande penalidade já nos descontos. Análise do antigo árbitro inglês e especialista de VAR tornada pública pelo Conselho de Arbitragem.

David Elleray, antigo árbitro inglês com as insígnias da FIFA, atualmente diretor técnico do International Board, analisou um lance polémico ocorrido na ponta final do encontro entre Tondela e Famalicão.

A equipa visitante ficou a pedir grande penalidade após queda de Jhonata Robert na grande área quando tentava ultrapassar Tiago Almeida, defensor do Tondela. "O jogador atacante nº 11 joga a bola dentro da área de penálti adversária. O jogador defensor nº 19 mantém a sua posição e claramente tenta evitar o contacto com o atacante nº 11, resume Ellerray, num documento tornado público esta terça-feira pelo Conselho de Arbitragem.

"As Leis de Jogo indicam que um jogador tem direito à sua posição no terreno de jogo. O defensor nº 19 manteve a sua posição e claramente tenta evitar contacto com o atacante nº 11. O árbitro estava muito bem posicionado e com o campo de visão livre", menciona, para depois concluir. "Embora algumas pessoas pudessem esperar uma decisão de pontapé de penálti, o VAR agiu corretamente ao efetuar uma "verificação" sem qualquer intervenção, uma vez que não há evidências que o árbitro tenha cometido um "claro e óbvio erro"".

David Elleray, refira-se, é considerado o maior especialista de VAR e colabora com o Conselho de Arbitragem da FPF desde 2017. Integra igualmente o Comité de Desenvolvimento da UEFA.

Jorge Coroado, também ele antigo árbitro, analisou o lance para O JOGO, considerando que Tiago Almeida "derrubou notoriamente Jhonata Robert".

Recorde o lance em questão: