Datas e horários das próximas quatro jornadas da Liga Bwin

Liga Portugal divulgou calendário de jogos da Liga Bwin no mês de janeiro

Nota para as datas e horários de três partidas da ronda 20 serem determinados pelos resultados da Final Four da Taça da Liga. Os semi-finalistas vencidos jogam a 1 de fevereiro e as equipas finalistas a 2 de fevereiro.

Jornada 17

Sexta-feira, 7 de janeiro

Santa Clara - Sporting, 17H30 locais Sport TV

Sábado, 8 de janeiro

FC Vizela - Moreirense FC, 15H30 - Sport TV

Estoril - FC Porto, 18H00 - Sport TV

Boavista FC - Tondela, 20H30 - Sport TV

Domingo, 9 de janeiro

Portimonense - Marítimo., 15H30 - Sport TV

Benfica - Paços de Ferreira, 18H00 - BTV

Braga - FC Famalicão, 18H00 - Sport TV

Belenenses - FC Arouca, 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 10 de janeiro

Gil Vicente FC - Vitória SC, 20H15 - Sport TV

Jornada 18

Sexta-feira, 14 de janeiro

FC Famalicão - Paços e Ferreira, 20H15 - Sport TV

Sábado, 15 de janeiro

Boavista - Gil Vicente, 15H30 - Sport TV

Benfica - Moreirense, 18H00 - BTV

Braga - Marítimo., 18H00 - Sport TV

Estoril - Arouca, 20H30 - Sport TV

Domingo, 16 de janeiro

Santa Clara - CD Tondela, 16H00 locais - Sport TV

FC Vizela - Sporting , 18H00 - Sport TV

Belenenses- FC Porto, 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 17 de janeiro

Portimonense - Vitória SC, 20H15 - Sport TV

Jornada 19

Sexta-feira, 21 de janeiro

FC Arouca - Benfica, 19H00 - Sport TV

Paços de Ferreira - Boavista, 21H00 - Sport TV

Sábado, 22 de janeiro

Moreirense FC - Santa Clara, 15H30 - Sport TV

CD Tondela - FC Vizela, 18H00 - Sport TV

Sporting - Braga, 20H30 - Sport TV

Domingo, 23 de janeiro

Marítimo - Belenenses, 15H30 - Sport TV

Vitória SC - Estoril, 15H30 - Sport TV

Gil Vicente - Portimonense, 19H00 - Sport TV

FC Porto - Famalicão, 20H30 - Sport TV

Jornada 20

Domingo, 30 de janeiro

Estoril - Paços de Ferreira, 15H30 - Sport TV

Vizela - Vitória SC, 15H30 - Sport TV

SC Braga - Moreirense FC, 18H00 - Sport TV

FC Porto - Marítimo., 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 31 de janeiro

Portimonense - CD Tondela, 19H00 - Sport TV

Famalicão - Arouca, 21H15 - Sport TV

Terça-feira, 1 de fevereiro / Quarta-feira, 2 de fevereiro

Belenenses - Sporting, data e hora a definir - Sport TV

SL Benfica - Gil Vicente FC, data e hora a definir - BTV

Santa Clara - Boavista FC, data e hora a definir - Sport TV