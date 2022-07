Datas e horários das primeiras duas jornadas da Liga Bwin 2022/23

A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira as atas e horários das primeiras duas jornadas da Liga Bwin 2022/23, com o primeiro destaque a ir para o jogo que inicia o campeonato: Benfica-Arouca, marcado para as 20h15 de 5 de agosto.

O FC Porto inicia a defesa do título de campeão no sábado, 6 de agosto, quando receber o Marítimo a partir das 20h30. O jogo grande da jornada, o Braga-Sporting, está marcado para as 18h00 de 7 de agosto.

Jornada 1

Sexta-feira, 5 de agosto

Benfica - Arouca, 20H15 - BTV

Sábado, 6 de agosto

Rio Ave - Vizela, 15H30 - Sport TV

Estoril - Famalicão, 18H00 - Sport TV

FC Porto - Marítimo, 20H30 - Sport TV

Domingo, 7 de agosto

Santa Clara - Casa Pia AC, 14H30 locis - Sport TV

Braga - Sporting, 18H00 - Sport TV

Portimonense - Boavista, 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 8 de agosto

Gil Vicente - Paços de Ferreira, 19H00 - Sport TV

Chaves - Vitória, 21H15 - Sport TV

Jornada 2

Sexta-feira, 12 de agosto

Casa Pia - Benfica, 20H15 - Sport TV

Sábado, 13 de agosto

Famalicão - Braga, 18H00 - Sport TV

Sporting - Rio Ave, 20H30 - Sport TV

Domingo, 14 de agosto

Boavista - Santa Clara, 15H30 - Sport TV

Vizela - FC Porto, 18H00 - Sport TV

Vitória - Estoril , 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 15 de agosto

Marítimo - Chaves, 15H30 - Sport TV

Arouca - Gil Vicente, 18H00 - Sport TV

Paços de Ferreira - Portimonense, 20H30 - Sport TV