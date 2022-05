Darwin vs Taremi: são dois a partir e um a dar

Darwin e Taremi marcam ambos com fartura, distinguindo-se o iraniano também pelos golos que oferece

Não são poucas as semelhanças entre os registos de Darwin Nuñez e de Mehdi Taremi nesta edição da Liga Bwin, nomeadamente na altíssima contribuição que um e outro fornecem aos ataques de cada uma das equipas que, amanhã às 18h00, se defrontam no Estádio da Luz.

Entre golos e assistências, o iraniano já contribuiu diretamente em 32 golos do FC Porto, enquanto o uruguaio fez o mesmo em 30 dos tentos do Benfica. Ora, se os dragões têm um total de 83 na liga e as águias já chegaram aos 76, então isso significa que o contributo direto de ambos ronda os 40 por cento do total (39,5 por cento de Darwin e 38,5 por cento de Taremi). Mais coisa, menos coisa, um número que equivale a dois golos em cada cinco dos que foram apontados pela respetiva equipa.