Daniel Ramos e o "perigo" do terceiro lugar: "Pode ter implicações a médio prazo"

O campeonato entra agora na reta final, com dez jornadas para disputar, e esta tarde/noite há um jogo na Pedreira que pode mudar a configuração do topo da tabela classificativa. Separados por dois pontos, com vantagem para os campeões nacionais, e com o Benfica fora do alcance face ao avanço de que dispõe nesta fase da temporada, Braga e FC Porto esgrimem argumentos pela luta do segundo lugar, posto que tem implicações diretas em vários aspetos da próxima época, tanto a nível desportivo como financeiro.

Testemunho do treinador de futebol Daniel Ramos, a O JOGO

"Ficar em segundo ou terceiro lugar no campeonato faz muita diferença, desde logo a nível financeiro, porque ser vice-campeão fornece imediatamente uma certeza em relação a receitas resultantes da Liga dos Campeões para a época seguinte. Ficar em terceiro e disputar as pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões implica menos tempo de descanso, porque é preciso começar mais cedo a época, e isso poderá ter implicações a médio prazo, porque vai aumentar o número de jogos e, consequentemente, o desgaste. Depois, há uma necessidade de entrar em competição quando o momento de forma não é o ideal. Preparar a equipa para a competição num mês é difícil. Se não houver muitas mexidas no plantel, se se mantiver o treinador e as rotinas, aí sim, é possível a equipa apresentar-se num bom patamar nessa fase da época. No entanto, a meio da temporada é possível haver uma quebra e são várias as razões, como o desgaste, as lesões, o número de jogos. A época fica muito longa. Do ponto de vista mental também há diferenças, porque ficar em segundo retira desde logo essa pressão de atingir o objetivo, cenário que muda consideravelmente com as pré-eliminatórias. A exigência é grande."