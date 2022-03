Curiosidades após a ronda 24: Benfica tem razão de queixa dos ferros

Águias têm 16 bolas à moldura, mais três do que as do V. Guimarães.

Dizem que o diabo está nos detalhes, no caso do futebol podem esconder-se em muitos lados: num tufo de relva levantado a estragar um remate perfeito, numa chuteira que se descalça numa corrida isolada para a baliza ou nuns parcos 12 centímetros de largura dos postes que rechaçam uma bola redondinha com selo de golo.

As bolas ao poste podem decidir pontos, ou campeonatos. O FC Porto, por exemplo, ainda deve estar a roer-se todo com as três bolas aos ferros da baliza à guarda do Gil Vicente.