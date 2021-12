Covid-19: contacto de risco obriga a alteração na equipa de arbitragem do FC Porto-Braga

António Nobre, que estava designado como VAR do encontro, substitui Rui Costa como árbitro principal. Vasco Santos será o videoárbitro.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira uma mudança na equipa de arbitragem inicialmente divulgada para o duelo entre FC Porto e Braga, referente à 14ª jornada da Liga Bwin e agendado para as 20h30 de domingo.

De acordo com o CD, "um dos árbitros inicialmente nomeados teve contacto de risco com pessoa infetada com covid-19, pelo que entrou em isolamento", facto que motivou tal alteração.