Corrida aos bilhetes do Portimonense-Benfica: primeiros adeptos chegaram ao estádio às 3h00

Prevê-se que os bilhetes destinados ao público geral esgotem até à hora de almoço

A corrida para adquirir bilhetes para a receção do Portimonense ao Benfica continua uma loucura, tal como O JOGO escreveu na manhã desta terça-feira. Prevê-se então uma verdadeira enchente em Portimão na tarde de sábado (o jogo da 32.ª jornada da Liga está agendado para as 18h00).

Sabe O JOGO que os primeiros adeptos a chegar ao estádio do emblema algarvio para formar fila com vista à aquisição dos ingressos, fizeram-no às 3h00. A abertura da bilheteira estava agendada para as 10h00. A espera foi longa, portanto.

Com a fila para bilhetes destinados ao público geral a dar volta ao estádio, prevê-se que os mesmos esgotem até à hora de almoço. Já a fila para sócios do Portimonense esteve sempre mais pequena, no entanto, também se admite que os ingressos poderão esgotar, pelo que a lotação do estádio (perto de 6000 lugares) deverá ficar praticamente completa.

Ainda que sem qualquer incidente negativo durante a manhã, nota para a presença da PSP, que tem controlado as movimentações.