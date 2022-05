Coração acelerado em três campos: as contas de Tondela, Moreirense e Belenenses

Tondela parte em vantagem na corrida pelo play-off. Com uma vitória sobre o Boavista atinge o objetivo.

Hoje é dia de todas as decisões para três clubes da Liga Bwin. A depender apenas de si próprio para garantir um lugar no play-off da permanência, o Tondela recebe o Boavista e uma vitória é suficiente para a equipa de Nuno Campos continuar em 16.º lugar e assim discutir com o terceiro classificado da II Liga a última vaga na edição 2022/23 da Liga Bwin.

Um play-off a duas mãos que será calendarizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) no início da próxima semana, sabendo-se já que o representante da Liga SABSEG joga primeiro em casa, tal como aconteceu na época passada quando o Arouca, terceiro do segundo escalão, defrontou o Rio Ave, 16.º da I Liga.

Com 27 pontos, o Tondela também pode assegurar um lugar nos jogos do tudo ou nada se empatar com o Boavista, mas nesse caso terá de esperar que o Moreirense não ganhe ao Vizela - com um empate ficaria com uns insuficientes 27 pontos -, porque tem vantagem no confronto direto com o Belenenses (2-0 no Jamor, 1-1 em casa). Se perderem com os axadrezados, os beirões ficam dependentes da equipa de Sá Pinto e terão de esperar que a de Franclim Carvalho não vença.

Na 17.ª posição, com 26 pontos, o Moreirense necessita, forçosamente, de obter resultado melhor que o do Tondela. Se terminar em igualdade pontual com este adversário direto salva-se da descida direta por ter vantagem na diferença de golos nos jogos disputados entre si (1-2 fora, 2-0 em casa). A derrota com o vizinho Vizela traça o destino do Moreirense: Liga SABSEG em 2022/23.

Apenas com uma vitória em Arouca o Belenenses pode sonhar com a salvação. Mesmo assim, para escapar à despromoção imediata, os azuis precisam que o Tondela não pontue diante dos axadrezados e que o Moreirense não ganhe na receção aos vizelenses. Os corações vão bater forte.

Tondela garante play-off se:

Ganhar ao Boavista

Empatar e Moreirense não ganhar

Perder e os outros dois também

Moreirense garante play-off se:

Ganhar e Tondela perder ou empatar

Empatar e Tondela perder.E ainda se Belenenses não ganhar

Belenenses garante play-off se:

Ganhar e Tondela perder e Moreirense não vencer