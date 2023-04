As águias não mandam numa década precisamente desde os anos 70, quando somaram mais cinco triunfos (11 contra seis, em 23 jogos), repetindo os anos 40 (14-6, em 22) e 60 (12-7, em 28).

O FC Porto perdeu em casa o primeiro jogo da época com o Benfica, mas ainda tem 11 vitórias de vantagem no histórico dos confrontos futebolísticos entre os dois conjuntos, em vésperas do duelo 252.

A formação azul e branca soma redondas 100 vitórias, contra apenas 89 dos encarnados que só ganharam um dos últimos 10 confrontos, precisamente o derradeiro, a contar para a 10.ª jornada da edição 2022/23 da I Liga.

Os comandados de Roger Schmidt triunfaram em pleno Dragão por 1-0, com um golo de Rafa, aos 72 minutos, num embate em que Stephen Eustáquio deixou os anfitriões reduzidos a 10 logo aos 27, acabando com um jejum de nove jogos sem ganhar do Benfica.

Antes desse encontro, o FC Porto vinha de sete vitórias e dois empates, incluindo duas épocas com o pleno de triunfos, em 2019/20 e 2021/22, sendo que, na última, celebrou o 30.º título em plena Luz com o triunfo 100 sobre o Benfica.

Em 7 de maio de 2022, na 33.ª jornada da I Liga 2021/22, os dragões só precisavam de pontuar para chegar ao cetro, mas fizeram melhor, vencendo sobre o final, aos 90+4 minutos, com um golo do lateral esquerdo nigeriano Zaidu.

Como em 2010/11, então sob o comando de André Villas-Boas, o FC Porto, desta vez liderado por Sérgio Conceição, voltou a festejar o título no Estádio da Luz.

Face a essa superioridade nos últimos anos, o FC Porto assumiu o comando do histórico, entre jogos da I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e Campeonato de Portugal, só não liderando ainda nos golos (365 contra 386).

Desde a temporada de 1980/81, os "dragões" contabilizam mais 25 vitórias (61 contra 36), frente a um Benfica que fechou a década de 70 do século passado com 14 triunfos à maior (53 contra 39).

No que respeita apenas ao campeonato, os dragões contabilizam mais 12 vitórias (70 contra 58), sendo que, na Luz, ainda mandam largamente os encarnados, com 43 vitórias, contra 18 (168-89 em golos).

O Clássico, que teve o seu primeiro capítulo há mais de 91 anos, mais precisamente em 28 de junho de 1931, com um 3-0 do Benfica no Campo do Arnado, ostenta um benfiquista como melhor marcador, o "rei" Eusébio, autor de 25 golos.

O 252.º jogo entre Benfica e FC Porto, a contar para a 27.ª jornada da edição 2022/23 da I Liga, realiza-se na sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.