Conselho de Disciplina: queixa do Sporting vale processo disciplinar ao Benfica

O Conselho de Disciplina da FPF comunicou esta segunda-feira a instauração de um processo disciplinar ao Benfica após participação do Sporting

Sporting anunciara a intenção antes do dérbi com o Benfica e o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, conhecido esta segunda-feira, confirma a instauração de um processo disciplinar ao Benfica.

Em causa, uma participação do Sporting na sequência da polémica dos bilhetes para o dérbi de há duas semanas. Recorde-se que o Sporting havia garantido que iria "participar disciplinarmente" do clube encarnado, o que se confirma hoje.

Comunicado

"Instauração de processo disciplinar à Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 14 de dezembro de 2021, na sequência de participação disciplinar efetuada pela Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD, tendo por objeto eventual não cumprimento de obrigações regulamentares relativas a títulos de ingresso.



O processo foi enviado, dia 16 de dezembro de 2021, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução."