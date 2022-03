Conselho de Disciplina instaura um processo disciplinar a Vizela e Sporting

Jogo da ronda 18 do campeonato ficou marcado por confusão no relvado. Nuno Santos cumpriu um jogo de suspensão.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira que instaurou um processo disciplinar a Vizela e Sporting. Segundo o comunicado divulgado, a decisão tem "por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN, na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 14 - 2021/2022, instaurado em 18.01.2022, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta em 08.03.2022."

O encontro, referente à jornada 18 do campeonato, e realizado no dia 16 de janeiro, ficou marcado pela confusão junto aos bancos de suplentes na ponta final, assim como no relvado já depois do derradeiro apito do árbitro.

Nuno Santos, recorde-se, foi suspendo pelo CD por um jogo. "O jogador nº 11 do Sporting CP, identificado na ficha de jogo como Nuno Santos, numa paragem de jogo, deslocou-se junto do banco de suplentes do Sporting CP para falar com o seu treinador e beber água. Sendo que a determinada altura reagiu aos comentários dos adeptos do FC Vizela que estavam sentados no sector inferior B3 (imediatamente por cima do banco de suplentes da equipa visitante), arremessando água da sua garrafa na direção daqueles adeptos, assim como levou as mãos aos genitais, gesticulando igualmente na direção dos adeptos", mencionou então o mapa de castigos.