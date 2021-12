CD da FPF arquivou processo disciplinar por queixa do Sporting contra o Pepe

O CD da FPF determinou o arquivamento do processo disciplinar instaurado a Pepe em setembro, na sequência de uma queixa do Sporting, após o clássico realizado entre as duas equipas.

Segundo o documento hoje publicado por aquele órgão federativo, a decisão teve "fundamento no princípio da autoridade do árbitro, "field of play doctrine", tendo em conta a visualização pelo VAR e pelo AVAR, em toda a sua extensão, do lance que esteve na origem da participação disciplinar" dos leões.

Em causa, recorde-se, estava um lance que envolveu Pepe e Coates na área do ​​​​​​​FC Porto, aos 32 minutos do clássico disputado em Alvalade, a 11 de setembro, que terminou empatado a um.