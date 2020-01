Conselho de Disciplina anuncia processo disciplinar ao V. Guimarães-Benfica

Partida da 15.ª jornada da I Liga foi interrompida em quatro ocasiões

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar um processo disciplinar a V. Guimarães e Benfica, soube-se esta terça-feira. Em causa, as quatro interrupções durante a partida da 15ª jornada da I Liga, realizada no sábado.

Recorde-se que os mesmos tiveram início logo após o golo Cervi, ainda no primeiro tempo do V. Guimarães-Benfica, momento em que foram arremessados tochas e cadeiras para o relvado do Estádio D. Afonso Henriques, oriundos da bancada onde estavam as claques do Benfica, No Name Boys e Diabos Vermelhos.

Numa fase posterior, os adeptos vimaranenses que estavam mais perto dos visitantes atiraram também cadeiras para o relvado. Após o intervalo, o V. Guimarães-Benfica esteve parado mais duas vezes, devido ao lançamento de tochas por adeptos encarnados.

O mapa de castigos inclui ainda multa ao clube vitoriano, de 3 570 euros, por utilização indevida da aparelhagem sonora, pelo speaker do clube, ao minuto 36 e são ainda levantados processos sumários não só ao V. Guimarães-Benfica, mas também ao Rio Ave-Marítimo, ao Sporting-F. C. Porto e ao Farense-Benfica B, este da LigaPro.

"Tornando-se indispensável esclarecer o conteúdo dos relatórios do árbitros e dos delegados da Liga relativamente a comportamentos de espectadores aí mencionados, com eventual relevo disciplinar, solicitaram-se, nos termos do artigo 260.º, n.º 1, do Regulamento Disciplinar, os relatórios de policiamento desportivo dos seguintes jogos (os que são atrás referidos), aguardando-se agora pela sua receção, nos termos e para os efeitos regulamentares", pode ler-se no comunicado