Conselho de Disciplina abre processo de inquérito ao Estoril-FC Porto

Em causa o incidente entre adeptos do Estoril e um adepto do FC Porto, que estava com a filha ao colo e foi insultado e cuspido pelos estorilistas.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito ao Estoril-FC Porto, da sétima jornada da Liga Bwin.

No motivo da decisão está o incidente entre um grupo de adeptos do Estoril e um adepto do FC Porto e a filha. O adepto portista foi alvo de insultos e cuspidelas quando se encontrava numa zona da bancada destinada aos anfitriões.

Os suspeitos de atos de intolerância já foram identificados.