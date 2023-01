Conhecidos os árbitros para a 17.ª jornada da Liga Bwin. Ora veja

Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira as equipas de arbitragem para a 17.ª jornada.

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os encontros da 17.ª jornada da Liga Bwin.

Nota de destaque para Luís Godinho no Vitória de Guimarães-FC Porto (sábado, 20h30). O árbitro terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota e, no VAR, Vasco Santos.

No Sporting-Vizela (sexta-feira, 21h15) estará Rui Costa, com Bruno Esteves no VAR, o Paços de Ferreira-Braga (sábado, 15h30) será dirigido por Cláudio Pereira, com Hélder Malheiro no VAR, e na visita do Benfica aos Açores, para defrontar o Santa Clara (sábado, 18h00), estará Fábio Veríssimo, com Rui Oliveira a desempenhar as funções de videoárbitro.

Confira todas as nomeções:

Arouca-Portimonense

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: João Pinho

Sporting-Vizela

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Marco Cruz

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Ricardo Baixinho

Paços de Ferreira-Braga

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e André Dias

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Diogo Rosa

Santa Clara-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nelson Cunha

V. Guimarães-FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Sérgio Jesus

Marítimo-Estoril

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: David Silva

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Pedro Felisberto

Casa Pia-Gil Vicente

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Tiago Costa

Famalicão-Rio Ave

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Humberto Teixeira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: José Bessa

Boavista-Chaves

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luís Costa

4.º árbitro: Pedro Ferreira

VAR: Fábio Melo

AVAR: João Afonso