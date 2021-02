Conhecido o árbitro do clássico entre FC Porto e Sporting

O juiz, natural de Vila Nova de Famalicão, vai arbitrar pela quinta vez um jogo entre portistas e leões.

O árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol (AF) de Braga, vai dirigir no sábado o clássico entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da Liga NOS, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O juiz, natural de Vila Nova de Famalicão, vai arbitrar pela quinta vez um jogo entre dragões e leões, sendo que o último foi há pouco mais de um mês, na meia-final da Taça da Liga, que a formação lisboeta venceu por 2-1.

No currículo de João Pinheiro contam-se ainda um FC Porto-Sporting (1-0), da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal 2017/18, a final da Taça da Liga 2018/19, que os verdes e brancos venceram no desempate por grandes penalidades, e o clássico que ditou a conquista do título de campeão por parte do FC Porto na época passada (2-0).

Já o videoárbitro do jogo grande da ronda 21 será Artur Soares Dias, da AF Porto.

A partida entre FC Porto e Sporting, segundo e primeiro classificados, respetivamente, está agendada para sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Vitória SC-Boavista FC

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Jesus e Pedro Martins

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: José Luzia

FC Famalicão-SC Farense

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Valter Rufo e Nuno Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos

CD Santa Clara-FC Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Manso

FC Porto-Sporting CP

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: David Silva

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Rui Licínio