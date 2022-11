Conhecidas as equipas de arbitragem para a 12.ª jornada da Liga Bwin

Manuel Oliveira estará no FC Porto-Paços de Ferreira

Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira as equipas de arbitragem para a próxima ronda do campeonato.

Manuel Oliveira será o árbitro da receção do Porto ao Paços de Ferreira (sábado, 18h00), e terá Carlos Campos e Hugo Santos como assistentes e Gustavo Correia no VAR.

Já a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães (sábado, 20h30) será dirigida por Manuel Mota, que terá Jorge Fernandes e Nuno Eiras como assistentes e Tiago Martins no VAR.

Na receção do Braga ao Casa Pia (domingo, 18h00) estará Luís Godinho. Pedro Mota e Sérgio Jesus são os assistentes, Vasco Santos o VAR.

Nota ainda para Nuno Almeida na deslocação do Benfica ao terreno do Estoril (domingo, 20h30). Pedro Felisberto e Francisco Pereira são os assistentes. No VAR estará Hugo Miguel.

Confira as equipas de arbitragem para a 12ª jornada da Liga Bwin:

Gil Vicente-Portimonense

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Inácio Pereira

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: David Silva

Vizela-Arouca

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: André Narciso

AVAR: Ricardo Baixinho

FC Porto-Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Gustavo Correia

AVAR: João Afonso

Sporting-V. Guimarães

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Tiago Martins

AVAR: André Campos

Rio Ave-Boavista

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Tiago Costa e Carlos Martins

4.º árbitro: Rui Silva

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Hugo Silva

Braga-Casa Pia

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Pedro Mota e Sérgio Jesus

4.º árbitro: João Mendes

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

Marítimo-Famalicão

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: André Narciso

AVAR: Iancu Vasilica

Estoril-Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Felisberto e Francisco Pereira

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

Chaves-Santa Clara

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Rui Licínio e Tiago Leandro

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Catarina Campos