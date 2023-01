Confusão no túnel da Luz após o dérbi: CD aguarda "esclarecimentos"

Confusão envolveu Paulo Magalhães, elemento da segurança do Benfica, e Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta terça-feira, através do mapa de castigos, que "aguarda esclarecimentos" no que toca a Paulo Magalhães, elemento da segurança do Benfica, e Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, na sequência dos incidentes no túnel da Luz, após o dérbi de domingo passado, da ronda 16 do campeonato.

Tudo ocorreu numa altura em que Rúben Amorim, treinador do Sporting, se preparava para analisar a partida na entrevista rápida na BTV. Perante a confusão, audível na transmissão, tendo mesmo subido de tom, o técnico retirou-se então durante momentos do local - o canal explicou na altura não estarem reunidas as condições para avançar com a entrevista ao treinador dos verdes e brancos -, voltando pouco depois para abordar o dérbi.

Já na conferência de Imprensa, Rúben Amorim procurou desvalorizar o episódio, algo que fontes diferentes também transmitiram a O JOGO. "São coisas que acontecem no túnel, num dérbi, e está lá a polícia para ver o que se passou. Não vou estar aqui a comentar e a aumentar um problema. Acontece, as duas equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e nada mais do que isso", declarou, Amorim reforçando a ideia de que o caso deveria ser analisado pelas forças de segurança e não por ele.

Por outro lado, Artur Serafim, comissário da PSP responsável pelo comando da operação no Benfica-Sporting por parte das autoridades, escusou-se a tecer comentários sobre os acontecimentos no túnel da Luz. "Não falo sobre isso, isso já é um tema do delegado da Liga", defendeu-se.