Confusão no Benfica-Braga: processo disciplinar, suspensão e multas

Ricardo Lemos, assessor de imprensa do Benfica, viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar. Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes do Benfica, foi suspenso por um jogo e multado em 1530 euros. E o Benfica vai pagar um valor elevado em multas.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes do Benfica, com um jogo de suspensão e uma multa de 1530 euros por ter sido um dos causadores da confusão que se instalou nos minutos finais do jogo com o Braga, da 31.ª jornada da I Liga.

"Retardou o reinício do jogo da equipa adversária, agarrando a bola, tendo com essa ação impedido o recomeço de jogo originando uma altercação generalizada", lê-se no relatório do árbitro da partida.

Ricardo Lemos, diretor de comunicação das águias, viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar.

Os encarnados foram ainda multados pelo comportamento dos adeptos e dos apanha-bolas. No total, foram 22 300 euros. 10 200 euros porque um dispositivo de tabaco eletrónico lançado da bancada atingiu Matheus, guarda-redes arsenalista, quando este recebia assistência médica; 9560 euros devido à deflagração de vários engenhos pirotécnicos; 1020 euros pelo "comportamento incorreto dos apanha-bolas", que retardam a entrega da bola à equipa bracarense, no período de compensação do jogo; e ainda 1530 euros, porque foi arremessado um copo de plástico vazio que atingiu Franclim Carvalho, treinador adjunto do Braga.

Multas também para o Braga

No emblema minhoto, Tiago Senra Lopes, preparador físico, foi multado em 1300 euros e suspenso por um jogo por ter deixado a área técnica e agir "de forma inflamatória". Há ainda uma coima no valor de 1630 euros pela deflagração de artefactos pirotécnicos por parte de adeptos do Braga.