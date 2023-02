Confusão e intervenção da PSP no túnel após o Vitória-Braga

PSP teve de intervir para acalmar os ânimos entre jogadores e elementos de Vitória e Braga

Momentos de tensão e confusão marcaram o final do Vitória-Braga (2-1), da 22ª jornada da Liga Bwin.

Já depois do apito final e no túnel de acesso aos balneários do Estádio D. Afonso Henriques, jogadores e elementos de Vitória e Braga envolveram-se, obrigando mesmo à intervenção de agentes da PSP.