Confira os árbitros nomeados para o Benfica-FC Porto e Portimonense-Sporting

Luís Godinho vai apitar o Benfica-FC Porto, João Pinheiro será o árbitro. No Portimonense-Sporting estará Rui Costa, com Hélder Malheiro no VAR.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, as nomeações para os jogos da 33.ª jornada da Liga Bwin, em que pode ficar decidido o campeão. No Benfica-FC Porto, marcado para as 18h00 de sábado, estará Luís Godinho, com João Pinheiro a desempenhar as funções de videoárbitro.

No mesmo dia, mas a começar às 20h30, o Sporting visita o terreno do Portimonense. Rui Costa será o árbitro da partida, enquanto Hélder Malheiro estará no VAR.

Confira todas as nomeações:

Boavista FC-Vitória SC

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

Estoril Praia-Moreirense FC

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

SL Benfica-FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Tiago Martins

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

Portimonense SC-Sporting CP

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e Carlos Martins

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire