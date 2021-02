Confira aqui os onzes iniciais de Braga e FC Porto

Arsenalistas e dragões defrontam-se este domingo (20h45) na abertura da 18.ª jornada da I Liga.

Carlos Carvalhal e Sérgio Conceição promoveram várias alterações nos onzes iniciais de Braga e FC Porto para o jogo deste domingo entre as duas equipas, referente à 18.ª jornada da I Liga, a primeira da segunda volta.

Em relação à vitória sobre o Portimonense, saem da equipa arsenalista os nomes de Ronaldo, Borja, Castro, Piazon e Sporar, para as entradas de Raul Silva, Tormena, João Novais, Fransérgio e Abel Ruiz.

Do lado azul e branco, que no jogo anterior empatou (0-0) no reduto do Belenenses, Nanu, Fábio Vieira, Felipe Anderson e Evanilson "saltam" do onze, com Sarr, Luis Díaz, Corona e Marega a ocuparem as respetivas vagas.

O pontapé de saída do Braga-FC Porto está marcado para as 20h45.

Onze do Braga: Matheus; Tormena, Raul Silva e David Carmo; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio e João Novais; Galeno, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Rolando, Borja, André Horta, Gaitán, Piazon, Sporar e Vítor Oliveira.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Sarr; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Zaidu, Grujic, Fábio Vieira, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.